Der Goldhort von Gessel wird im Kreismuseum Syke ausgestellt.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Syke. Eine Nachbildung des Gesseler Goldschatzes soll wissenschaftliche Untersuchungen erleichtern.

Die Repliken sollen am Dienstag in Syke im Landkreis Diepholz vorgestellt werden. Wie das Forum Gesseler Goldhort mitteilte, sollen die Nachbildungen künftig mit drei originalen Stücken im Museumsneubau in Syke gezeigt werden. Im Jahr 2011