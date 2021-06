Land will Vorsorgemaß für Deiche auf einen Meter erhöhen

Eine Raupe fährt auf einem Deichabschnitt.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Aurich. Um sich für einen steigenden Meeresspiegel und höhere Sturmflutscheitel zu wappnen, plant der Küstenschutz in Niedersachsen langfristig eine Erhöhung der Deiche.

Künftig sollen neue Deiche so gebaut werden, dass diese bei Bedarf um bis zu einen Meter erhöht werden können, sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Dienstag in Aurich. Anlass war die Vorstellung des Jahresberichts 2020/2021 des Niedersä