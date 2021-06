Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs.

Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Scharnebeck. Ein acht Jahre alter Junge ist am Montag am Inselsee in Scharnebeck tödlich verunglückt.

Er war mit seiner Familie aus Lüneburg an den See gekommen, hatte dort am Ufer gespielt und war dann verschwunden, wie die Polizei Lüneburg am Abend mitteilte. Polizei, Feuerwehr und DLRG rückten mit Rettungswagen und Tauchern aus. Eine gu