Abwehrspieler Oumar Diakhite.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Braunschweig. Abwehrspieler Oumar Diakhite verlässt Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig.

Der 27-Jährige war erst im Januar zu den Niedersachsen gewechselt und schließt sich nun dem SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga an, wie die Braunschweiger am Montag mitteilten. Diakhite war bei der Eintracht Stammspieler gewesen, ko