Ein Blitz hellt hinter dunklen Wolken auf.

Fabian Sommer/dpa

Hannover. Auf den nahezu wolkenlosen blauen Himmel über Niedersachsen folgt in den kommenden Tagen eine Abkühlung mit Schauern, Gewittern und örtlich auch Unwettern.

Von Dienstag an erwarten Meteorologen, dass sich der Einfluss eines Tiefdruckgebiets mehr und mehr durchsetzt. Das Potenzial von Unwettern mit Starkregen steige, sagte ein Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg am Monta