Zimmerbrand verursacht 100.000 Euro Schaden in Cloppenburg

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr.

Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Cloppenburg. Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Cloppenburg ist in der Nacht zum Montag ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden.