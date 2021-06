Bad Eilsen. Ein Krankenhaus muss mitten in der Nacht evakuiert werden. Grund ist ein Brand. Eine Patientin stirbt.

Bei einem Zimmerbrand in der Bückeberg-Klinik in Bad Eilsen (Landkreis Schaumburg) ist in der Nacht zum Montag eine 65-jährige Patientin ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten vorsorglich etwa 160 Menschen aus dem Klinikgebäude, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag mitteilte.

Die Feuerwehrleute hatten die leblose Patientin in dem Zimmer gefunden. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb die Frau. Von dem Feuer war nach Angaben der Klinik ausschließlich das eine Patientenzimmer betroffen. „Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen der Verstorbenen“, schrieb die Klinik auf ihrer Internetseite.

Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Nach Polizeiangaben wurde in dem Zimmer auch ein Handy gefunden. Es war aber unklar, ob dies im Zusammenhang mit dem Brand steht. Das Feuer wurde gelöscht, so dass kein größerer Gebäudeschaden entstand.

Der Klinikbetrieb sei am Montagmorgen regulär aufgenommen worden, teilte das Krankenhaus mit. Bevorstehende Aufenthalte könnten wie geplant durchgeführt werden.