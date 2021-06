Intensivpflegekräfte versorgen einen Covid-Patienten auf einer Intensivstation.

Hannover. Mit einer verkürzten Ausbildung für Assistentinnen und Assistenten im Pflegebereich will das Niedersächsische Gesundheitsministerium schneller den Personalmangel beheben. Der Berufsverband für Pflegeberufe sieht die Aktion allerdings kritisch.

Niedersachsenweit sind in Pflegeberufen mehr als 4600 Stellen unbesetzt. Besonders in der Gesundheits- und Krankenpflege fehlen mehr Kräfte als noch in den Jahren zuvor, teilte die Bundesagentur für Arbeit mit. Mit der Kampagne „Meine Zukun