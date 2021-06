Wolfsburgs Maximilian Arnold in Aktion.

Peter Steffen/dpa

Wolfsburg. Der Wolfsburger Mittelfeldspieler Maximilian Arnold gehört Medienberichten zufolge zum Aufgebot der deutschen Fußballer bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Wie der „Kicker“ und der „Sportbuzzer“ am Sonntag übereinstimmend berichten, ist der 27-Jährige im Kader von Trainer Stefan Kuntz dabei.Arnold hatte in der vergangenen Saison stark gespielt und großen Anteil an der Champions-League-Qualifi