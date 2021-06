Blick auf das ausgebrannte Corona-Testzentrum in Braunschweig.

Swen Pförtner/dpa

Braunschweig. Großeinsatz für die Feuerwehr Braunschweig: Sie musste stundenlang gegen die Flammen in einem ehemaligen Drogeriemarkt kämpfen. Die gute Nachricht: Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Ein als Corona-Testzentrum genutzter ehemaliger Drogeriemarkt ist in der Nacht zum Sonntag in Braunschweig ausgebrannt. Die Löscharbeiten gestalteten sich nach Angaben der Feuerwehr schwierig, da sich die Flammen rasant in dem rund 1500 Qua