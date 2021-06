Ein Fahrzeug fährt über eine Autobahn.

Hamburg. Trotz Sommerferien in mehreren Bundesländern ist es auf den Straßen in Norddeutschland am Wochenende entspannt geblieben.

„Das große Chaos ist ausgeblieben“, sagte eine Sprecherin des ADAC am Sonntag. Das liege unter anderem daran, das etwa in Niedersachsen und Bremen noch keine Ferien seien. Zwar sei es insgesamt voller, die große Reisewelle Richtung Küste h