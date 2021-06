Ein Fußballspieler ist am Ball.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg hat Innenverteidiger Anselmo Garcia MacNulty mit einem Profivertrag ausgestattet.

Der Kontrakt des 18 Jahre alten in Spanien geborenen Iren gilt bis 2024, wie der niedersächsische Fußball-Bundesligist am Sonntag mitteilte. „Anselmo hat sich diesen Profivertrag durch sehr gute Leistungen in allen Altersklassen, in denen