Zwei Menschen in Hannover mit Messerstichen verletzt

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hannover. Bei einer Messerstecherei in Hannover sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich.

Auf dem Opernplatz seien am Sonntagmorgen zwei Gruppen in Streit geraten, sagte ein Sprecher der Polizei. Im Zuge dessen habe eine Person ein Messer gezogen und sei auf eine andere losgegangen. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.