20-Jähriger nach Messerangriff in Hannover in Lebensgefahr

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hannover. Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen junger Leute in Hannover ist ein 20-Jähriger durch einen Messerangriff lebensgefährlich verletzt worden.

Ermittelt wird wegen versuchten Totschlags, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Der 20-Jährige sei nach dem Angriff am frühen Sonntagmorgen gegen 6.40 Uhr mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Der mutm