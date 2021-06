Ein Flugzeug der Fluggesellschaft Meerexpress fährt über die Landebahn des Flughafens Schwarze Heide bei Hünxe.

aviate Werbeagentur/dpa/Archivbild

Norderney. Unsicherheiten bei der Buchungslage haben der neuen Fluggesellschaft Meerexpress den Start mitten in der Corona-Pandemie Anfang des Jahres erschwert. Das Unternehmen ist mit der Entwicklung dennoch zufrieden - und plant den Flugplan im kommenden Jahr auszuweiten.

Nach einem schleppenden Start mitten in der Corona-Pandemie will die Fluggesellschaft Meerexpress in diesem Sommer mehr Reisende aus NRW auf die Ostfriesischen Inseln bringen. „Es wird jetzt täglich mehr gebucht“, sagte Geschäftsführer Simo