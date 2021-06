Frau beleidigt: Massenschlägerei an Imbiss in Niedersachsen

Die Polizei hatte Mühe, die Schlägerei zu stoppen (Symbolfoto).

Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Gifhorn. In Gifhorn sind etwa 30 Personen am Samstag an einer Schlägerei beteiligt gewesen. Auslöser war laut Polizei eine Beleidigung.

Eine Frau wurde laut Polizei am Samstagnachmittag in einem Imbiss im niedersächsischen Gifhorn beleidigt. Ein Familienmitglied stellte den Täter daraufhin zur Rede. Obwohl zwei Polizisten vor Ort waren, versammelten sich den Angaben zufolge