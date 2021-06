Windkraftanlagen stehen im Landkreis Verden in der Landschaft.

Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hannover. Der Anteil der Produktion erneuerbarer Träger am gesamten Stromverbrauch in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen - dabei spielte aber der geringere Energiebedarf in der Corona-Krise eine Sonderrolle.

Umwelt- und Energieminister Olaf Lies (SPD) wies bei der Vorlage des „Energiewende-Berichts 2020“ am Freitag in Hannover zudem darauf hin, dass man beim stockenden Ökostrom-Ausbau mit Blick auf die Klimaziele nicht nachlassen dürfe.Laut vo