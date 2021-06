Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen mit Blaulicht.

Lehrte. Bei einem Streit soll ein 49-Jähriger seine 77 Jahre alte Mutter in Lehrte in der Region Hannover zu Boden gestoßen und gewürgt haben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, hörte der Mann auf, als eine Zeugin einschritt.Demnach geschah die Tat am Donnerstag in einem Wohnhaus: Mutter und Sohn hätten sich zunächst gestritten, dann habe der Mann die Frau