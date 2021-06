Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Lengede. Von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Gemeinde Lengede hat ein Mann Feuerwerkskörper auf Polizisten abgefeuert.

Beim Versuch, die Wohnung zu verlassen, sei der 34-Jährige überwältigt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann soll auch mehrmals in die Luft geschossen haben. Die Beamten waren am Mittwochabend zu einer randalierenden Perso