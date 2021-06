Die Meyer-Werft in Papenburg.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Rostock. Die vom Haushaltsauschuss des Bundestags zum Ende der Wahlperiode beschlossenen milliardenschweren Rüstungsprojekte bringen auch Arbeit für Schiffbauer in Niedersachsen.

Wie der Haushaltsexperte der Union, Eckhardt Rehberg, am Donnerstag sagte, geht ein Großteil der Aufträge an die im Marineschiffbau erfahrene Bremer Lürssen-Gruppe und die Meyer-Werft in Papenburg.Beide Unternehmen haben mit der Peenewerft