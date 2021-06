Verkleidete Besucher des Gothic-Festivals "M'era Luna".

picture alliance / dpa / Archivbild

Hildesheim. Das für August geplante Gothic-Festival M'era Luna in Hildesheim ist coronabedingt erneut abgesagt worden.

Es wird um ein Jahr auf den 6. und 7. August 2022 verschoben, wie der Veranstalter FKP Scorpio am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Headliner bleiben 2022 ASP ft. The Little Big Men und The Sisters of Mercy, ein weiterer Slot wurde mit Eisb