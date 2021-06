Ein Polizeibeamter in Schutzkleidung.

Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild

Hannover. Mit einer Neuorganisation will das Landeskriminalamt Niedersachsen die Bekämpfung schwerer Kriminalität, Kinderpornografie und Cyberkriminalität verbessern.

Zudem solle der Staatsschutz zur Verhinderung politischer Kriminalität gestärkt und die Extremismusprävention ausgebaut werden, kündigte Landespolizeipräsident Axel Brockmann am Donnerstag in Hannover an. Auch wird eine neue Digitalabteilu