Volkswagen bestätigt Interesse an Übernahme von Europcar

Regentropfen perlen auf einem Volkswagen Logo bei einem VW-Händler.

Julian Stratenschulte/dpa

Wolfsburg. Volkswagen hat ein Interesse an der Übernahme des französischen Autovermieters Europcar bestätigt.

Derzeit erwäge das Unternehmen zusammen mit den Finanzinvestoren Attestor und Pon Holdings eine Mehrheitsübernahme der Franzosen, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Die Überlegungen seien in einem frühen Stadium und