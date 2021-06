Ein Kampfflugzeug vom Typ "Eurofighter".

Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Wittmund. Für die Überwachung des Luftraums entlang der Nato-Südostflanke sind zwei Eurofighter der Luftwaffe am Donnerstag nach Rumänien gestartet.

Die beiden Maschinen des Taktischen Luftwaffengeschwaders 71 „Richthofen“ seien am Morgen vom Luftwaffenstützpunkt in Wittmund (Niedersachsen) aus abgeflogen, bestätigte die Luftwaffe in Berlin. Die Besatzungen der Kampfflugzeuge sollen vo