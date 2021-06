Stall mit Photovoltaikanlage in Brand: 600.000 Euro Schaden

Der Schriftzug „Feuerwehr“ ist auf einem Einsatzfahrzeug angebracht.

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Friesoythe. In Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) ist am frühen Donnerstagmorgen ein leerstehendes Stallgebäude mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach in Brand geraten.

Ersten Schätzungen zufolge entstand durch das Feuer ein Schaden in Höhe von circa 600.000 Euro, wie eine Polizeisprecherin am Morgen sagte. Das Gebäude wurde durch die Flammen und Löscharbeiten zerstört.Menschen oder Tiere wurden nicht ver