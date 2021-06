Der Angeklagte (l) und sein Anwalt.

Philipp Schulze/dpa/Archiv

Lüneburg. Ein 19-Jähriger ersticht seine gleichaltrige Freundin im Auto in Lüneburg. Im Geständnis vor Gericht zeigt er Reue, will aber nicht vorsätzlich gehandelt haben.

Sie wollte sich von ihm trennen, er stach 40 Mal zu. So lautet die Anklage im Prozess um den Mord an einer 19 Jahre alten Gymnasiastin. Der gleichaltrige Freund soll die Tat in einer Januarnacht begangen haben. In seinem Geständnis vor dem