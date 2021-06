Polizei stoppt illegales Autorennen in Hannover

Ein Polizeiauto fährt mit Blaulicht über eine Straße.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Hannover. Polizisten haben in Hannover ein illegales Autorennen gestoppt und einen Beteiligten fassen können.

In der Nacht zu Mittwoch hatten zwei an einer Ampel wartende Autos stark beschleunigt, als die Ampel auf Grün umschaltete. Jedoch habe ein Streifenwagen an der Ampel direkt hinter einem der beiden Raser gewartet, teilten die Beamten mit. D