Reiner Haseloff (CDU, r), Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, und Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident.

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Magdeburg. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will Ende kommender Woche den Harz besuchen.

Das Staatsoberhaupt werde am Sonntag kommender Woche mit den Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, Reiner Haseloff (CDU) und Stephan Weil (SPD), wandern gehen, teilte Sachsen-Anhalts Staatskanzlei am Mittwoch in Magdebu