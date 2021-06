Martin Kind, Geschäftsführer von Hannover 96, steht vor dem Spiel im Stadion.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Hannover. Hannovers Mehrheitsgesellschafter Martin Kind hält weiter am Ziel Erstliga-Aufstieg in den kommenden Jahren fest.

„Natürlich bleibt das Ziel der Bundesliga-Aufstieg. Aber in einer realistischen Zeitachse, also in den nächsten ein bis drei Jahren“, sagte der 77-Jährige im Interview der „Sport Bild“ (Mittwoch).Kind rechnet in der kommenden Saison in der