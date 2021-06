Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs.

Peine. Ein betrunkener Fahrgast ist am Bahnhof in Peine zwischen zwei Waggons auf die Kupplung eines anfahrenden Zuges gesprungen, um so als „blinder Passagier“ nach Lehrte zu fahren.

