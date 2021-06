Brandstiftung in Obdachlosenunterkunft: Mann festgenommen

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Friso Gentsch/dpa

Uelzen. Nach mehreren Brandstiftungen in einer Uelzener Obdachlosenunterkunft hat die Polizei einen tatverdächtigen 47-Jährigen vorläufig festgenommen.

In den Mittagsstunden war es nach ersten Ermittlungen an mindestens drei Stellen zu Brandausbrüchen gekommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Betroffen waren zwei Mülltonnen sowie ein Lagerschuppen. Es entstand ein Schaden von einig