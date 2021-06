Eine Ärztin zeigt eine Ampulle mit dem Corona-Impfstoff Astrazeneca.

Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Hannover. In den Impfzentren in Niedersachsen können sich ab kommender Woche auch Menschen unter 60 Jahren mit dem Präparat von Astrazeneca impfen lassen.

Wer sich auf die Warteliste für eine Impfung setzen lässt, kann dort seine Bereitschaft für eine Impfung auch mit Astrazeneca melden, kündigte Gesundheitsstaatssekretär Heiger Scholz am Dienstag in Hannover an. Normalerweise ist das Mittel