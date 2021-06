Institut: Vechta profitiert am meisten von EU-Agrargeldern

Zahlreiche Euro-Banknoten liegen auf einem Tisch.

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Köln. Der Landkreis Vechta in Niedersachsen profitiert gemessen an seiner Größe am meisten von Agrargeldern aus Brüssel.

Mehr als 21.500 Euro je Quadratkilometer seien 2020 dort angekommen, teilte das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) am Dienstag mit. Insgesamt hätten sich die Prämien auf gut 17 Millionen Euro summiert. Auf Platz drei liegt der Landkrei