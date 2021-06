Die neonatologische Intensivstation des Klinikums Oldenburg wurde von Mitarbeiter des Amtes für Verbraucherschutz und Veterinärwesen der Stadt Oldenburg bereits überprüft.

imago images / Jochen Tack

Oldenburg/Osnabrück. Ein frühgeborener Säugling ist im Klinikum Oldenburg an verunreinigtem Milchpulver gestorben. Das Kind starb am 7. Juni, nachdem es sich am 3. Juni mit einem Keim aus belastetem Milchpulver infiziert hatte. Es war in der 33. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen.

Ein weiteres Frühgeborenes sei ebenfalls infiziert und schwer erkrankt, wie die Sprecherin des Krankenhauses, Sigrid Jürgensmann, am Dienstag sagte. Der Zustand des schwer erkrankten Babys habe sich inzwischen stabilisiert. Folgeschäden kön