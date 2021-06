Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel.

Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Düsseldorf. Ein Mann (23), der mit zwei Komplizen einen anderen Mann entführt und in einen Keller gebracht haben soll, hat zum Prozessauftakt am Düsseldorfer Landgericht ein Geständnis abgelegt.

Die Tat hatte sich laut Anklage vor dreieinhalb Jahren in Oyten in Niedersachsen ereignet. Das Opfer wurde demnach in dem Keller gefoltert.Gemeinsam mit zwei Komplizen soll der Angeklagte im Dezember 2018 das Opfer beim Einsteigen in sein