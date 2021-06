Wie sieht der Schulunterricht nach den Sommerferien in Niedersachsen aus? Über ihre Pläne hat die Landesregierung am Dienstag in Hannover informiert.

Sebastian Gollnow/dpa

Hannover. Mit Tests und hier und da Maskenpflicht, aber ansonsten normal sollen Niedersachsens Schüler nach den Sommerferien weitermachen können. Vorgesehen ist ein entspannter Start - ganz ohne Stress und vor allem ohne Klassenarbeiten.

Nach den Sommerferien, die in Niedersachsen am 22. Juli beginnen und am 1. September enden, soll der Schulbetrieb weitestgehend normal starten. Das hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Dienstag in Hannover erklärt. "Wir plane