Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei stehen an einem LKW-Wrack auf der Autobahn A2.

Julian Stratenschulte/dpa

Buchholz. Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 bei Hannover ist ein Lastwagenfahrer gestorben.

Der Mann sei am Morgen kurz vor dem Kreuz Buchholz auf einen Sattelzug aufgefahren, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.In Fahrtrichtung Dortmund war es zuvor auf der