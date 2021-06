Prozess um Mord an 19-Jähriger: Angeklagter will aussagen

Der Angeklagte (l) wird von seinem Anwalt Moritz Klay (r) in den Saal vom Landgericht geführt.

Philipp Schulze/dpa

Lüneburg. Der 19 Jahre alte Angeklagte hat zum Prozessauftakt vor dem Lüneburger Landgericht um den Tod seiner gleichaltrigen Freundin eine Aussage angekündigt.

Sein Anwalt sagte am Dienstag, der wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen Beschuldigte wolle am Donnerstag eine Erklärung abgeben. Laut Anklageschrift hat der junge Mann die bei einem Gespräch in ihrem Auto ausgesprochene T