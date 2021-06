Ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht fährt auf einer Straße.

Kalefeld. Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 248 bei Echte im Landkreis Northeim sind ein 43-jähriger Autofahrer und ein vier Monate altes Baby tödlich verletzt worden.

Der Fahrer kam aus zunächst ungeklärter Ursache am Montagmittag in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Wagen einer 25-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin drehte sich mit dem Auto um die eige