Justizministerium bietet Schöffen mehr Beratung an

Barbara Havliza (CDU), Justizministerin von Niedersachsen, sitzt im niedersächsischen Landtag.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Das niedersächsische Justizministerium möchte Schöffinnen und Schöffen bei ihrer Arbeit vor Gericht besser unterstützen.

Justizministerin Barbara Havliza (CDU) stellte dazu am Montag ein neues Hilfsprogramm vor. Immer wieder seien in Prozessen ehrenamtliche Richterinnen und Richter mit belastenden Situationen konfrontiert. Havliza will ihnen ein Betreuungs-