Vermisster 30-Jähriger leblos am Ufer des Badesees entdeckt

Die Schriftzug „Polizei“ leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Emstek. Polizeitaucher haben den an einem Badesee im Landkreis Cloppenburg vermissten 30-Jährigen am Montag tot am Ufer gefunden.

Es sei von einem Unglücksfall auszugehen, teilte die Polizei mit. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es demnach nicht. Zur zweifelsfreien Klärung der Todesursache soll der Leichnam obduziert werden.Der Vermisste war nach den Erkenntnis