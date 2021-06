Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet.

Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bremerhaven. Vermutlich wegen der hochsommerlichen Temperaturen hat ein Unbekannter in Bremerhaven einen kleinen Kühlschrank aus einem Schnellrestaurant mitgehen lassen.

Der Mann fiel am vergangenen Samstagabend mit dem Gerät einem Zeugen in einer Einkaufspassage auf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Zeuge wusste, dass es solche mit Energy-Drinks gefüllte Kühlschränke in dem Restaurant gibt und inf