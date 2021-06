Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen geht zurück

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Symbolbild

Hannover. In Niedersachsen werden weiter sehr wenige Corona-Neuinfektionen registriert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Dienstag auf 4,5 nach 4,7 am Vortag, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner infizierten. Eine Inzidenz übe