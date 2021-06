Mehr Einwohner in Niedersachsen: Plus 10.000 im Jahr 2020

Passanten mit Masken gehen durch die Innenstadt.

Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Wiesbaden. Niedersachsen hat im vergangenen Jahr im Bundesländervergleich den zweithöchsten Bevölkerungszuwachs nach Bayern verzeichnet.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden von Montag lebten zum Jahresende 2020 knapp über acht Millionen Menschen in dem Flächenland. Das war ein Plus von 10.000 im Vergleich zu 2019. Nur in Bayern fiel der Zuwachs mit plus 1