Krankenhausbetten stehen in einer Messehalle auf dem Messegelände Hannover.

Julian Stratenschulte/dpa/archivbild

Hannover. Das zu Beginn der Corona-Krise eingerichtete Behelfskrankenhaus auf dem Messegelände von Hannover wird bis Ende September abgebaut.

Die Kosten für die am Ende nicht genutzte Klinik würden sich auf voraussichtlich rund 39 Millionen Euro für Einrichtung und Miete der Messehallen belaufen, teilte das Gesundheitsministerium in Hannover am Montag mit. Die Klinik mit 485 Bet