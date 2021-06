Im Norden startete der Sommer mit großer Hitze durch. Zum Start der neuen Wochen gehen die Temperaturen aber deutlich zurück.

dpa/Axel Heimken

Hannover/Kiel/Hamburg. Am Wochenende haben Gewitter und Regenschauer in Niedersachsen und Bremen die tagelange Hitze und Trockenheit vorerst abgelöst. Sie bringen nicht nur willkommene Abkühlung, sondern helfen auch den Wäldern.

Menschen und Natur können etwas aufatmen: In der Nacht zum Samstag sind schwere Gewitter und Starkregen über Niedersachsen und Bremen gezogen, womit die brütende Hitze erst einmal der Vergangenheit angehört. So ist die Lage in Niedersa