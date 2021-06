Zwei Tote und mehrere Verletzte bei Unfällen am Wochenende

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Uslar. Auf Niedersachsens Straßen kam es am Wochenende zu mehreren Unfällen. Neben vielen Verletzten kam für zwei Menschen jede Hilfe zu spät. Ein Autofahrer in Walsrode verursachte einen Unfall, obwohl er gar nicht in seinem Wagen saß.

Die Rettungskräfte in Niedersachsen hatten am Wochenende bei mehreren, teilweise tödlichen, Verkehrsunfällen viel zu tun. In Uslar im Landkreis Northeim kam ein Mann ums Leben, als ein Auto plötzlich von der Straße abkam und gegen einen gem