Die Sonne geht unter.

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg. Die Menschen im Norden Deutschlands können sich am Wochenende weiterhin auf Sonne und heiße Temperaturen einstellen.

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns sowie im Süden Niedersachsens wird es am Samstag wieder besonders warm, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag sagte. In Vorpommern steigen die Temperaturen auf 34 Grad, im Süden Nie