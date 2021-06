Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet auf einem Streifenwagen.

Bad Bentheim. Ein 52 Jahre alter Motorradfahrer ist in Bad Bentheim im Landkreis Grafschaft Bentheim von seiner Maschine gestürzt und schwer verletzt worden.

Der Mann war mit seinem Motorrad am Freitagnachmittag in Richtung Nordhorn unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In einer Kurve habe er die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebr