Dichter Verkehr in der Stadt.

Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Hannover. Im Streit zwischen der Stadt Hannover und der Deutschen Umwelthilfe wegen zu hoher Stickstoffdioxidwerte hat der Verwaltungsausschuss der Stadt einem Vergleich zugestimmt.

Damit solle ein Klageverfahren der Umwelthilfe gegen die Stadt vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg beendet werden, teilte die Stadt Hannover am Freitag mit.Streitpunkt war der Stickstoffdioxidwert, der in den vergangenen Jahren an eini